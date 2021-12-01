В Псковской области ищут дом котятам, погибающим на мазутном производстве
В Псковской области пристраивают в добрые руки двух котят, которые погибают на мазутном производстве. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, животных подбросили в депо неизвестные.
Котятам примерно два месяца. «Один черненький, а второй когда-то был бело-рыженьким - но несчастная жизнь в грязи и мазуте изменила его до неузнаваемости. Пол пока неизвестен», - рассказали ПАИ волонтёры.
Животным срочно ищут надёжную передержку до пристройства или сразу постоянный дом. В ближайшее время котят отмоют, обработают от паразитов. Возможна доставка в Дно, Порхов и Псков. По достижении возраста будет оказана помощь в стерилизации/кастрации.
Телефон для связи: 89215039330.
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