В Псковской области ищут дом котятам, погибающим на мазутном производстве

10:06, 01 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области пристраивают в добрые руки двух котят, которые погибают на мазутном производстве. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, животных подбросили в депо неизвестные.

Котятам примерно два месяца. «Один черненький, а второй когда-то был бело-рыженьким - но несчастная жизнь в грязи и мазуте изменила его до неузнаваемости. Пол пока неизвестен», - рассказали ПАИ волонтёры.

Животным срочно ищут надёжную передержку до пристройства или сразу постоянный дом. В ближайшее время котят отмоют, обработают от паразитов. Возможна доставка в Дно, Порхов и Псков. По достижении возраста будет оказана помощь в стерилизации/кастрации.

Телефон для связи: 89215039330.