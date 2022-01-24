«Омикрон» в 5-7 раз заразнее, чем другие штаммы COVID-19 – псковский врач

10:25, 24 января 2022, ПАИ

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте рассказала об особенностях омикрон-штамма коронавируса.

«Омикрон» в 5-7 раз заразнее, чем другие штаммы коронавируса, соответственно, вирусная нагрузка намного выше», - рассказала главный врач медучреждения.

Анастасия Повторейко также отметила, что шансы не заболеть в случае семейных очагов низкие. Ранее медик рассказала, как отличить симптомы ОРВИ от «омикрона» у ребёнка.