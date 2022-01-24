Псковский врач рассказала, как отличить симптомы ОРВИ от «омикрона» у ребёнка

10:11, 24 января 2022, ПАИ

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте рассказала, как отличить симптомы ОРВИ от омикрон-штамма у ребёнка.

По словам врача, симптомы нового штамма коронавируса действительно схожи с ОРВИ.

«Высокие риски обезвоживания и интоксикационного синдрома на фоне повышения температуры являются показаниями для госпитализации», - рассказала Анастасия Повторейко.