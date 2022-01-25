Двух немецких кроликов не пропустили через границу в Себежском районе

10:09, 25 января 2022, ПАИ

В Себежском районе в МАПП «Бурачки», расположенном на российско-латвийском участке государственной границы РФ, сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора запретили ввоз двух кроликов. Животных, страной происхождения которых являлась Германия, везли из Латвии в город Жуков Калужской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Инспектор выявил отсутствие разрешения Россельхознадзора на ввоз кроликов на таможенную территорию Евразийского экономического союза, а также ветеринарного сертификата Германии, гарантирующего выполнение единых ветеринарных требований при ввозе кроликов в Российскую Федерацию.

Кроме того, в представленном ветеринарном сертификате Латвии отсутствовала полная информация об адресе грузополучателя (название улицы и номер строения). Также ветеринарный сертификат Латвии не соответствовал образцу данного документа на экспортируемых на таможенную территорию Евразийского экономического союза пушных зверей, кроликов, собак и кошек, утвержденному решением комиссии Таможенного союза № 607 «О формах Единых ветеринарных сертификатов на ввозимые на таможенную территорию Евразийского экономического союза подконтрольные товары из третьих стран».

Оформлена декларация о возврате кроликов на сопредельную территорию.