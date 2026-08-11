Накануне пика Персеид: метеоры бороздят псковское небо

23:20, 11 августа 2026, ПАИ

Накануне пика метеорного потока Персеиды астрофотограф Пётр Митрофанов запечатлел Млечный Путь и метеоры над Изборско‑Мальской долиной. Снимками звёздного неба пскович поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Съёмка проходила 9–10 августа – за три дня до максимальной активности потока. За четыре часа работы с объективом 20 мм в кадр попало 25 метеоров.

«Четыре из них оказались не принадлежащими потоку Персеиды, а ещё три не вошли в композитный кадр. Кроме того, вероятно, несколько метеоров были закрыты облачностью: она проходила по небу с 23 часов и окончательно рассеялась только к 00:30», – рассказал фотограф.

Пётр Митрофанов также напомнил, что пик потока Персеиды ожидается в ночь на среду, с 12 на 13 августа. А завтра вечером с 20 до 21 часа будет солнечное затмение.