В Псковской области выросло число выявленных взяток

12:23, 25 января 2022, ПАИ

В 2021 году в Псковской области количество фактов взяточничества возросло по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил прокурор Псковской области Иван Грибов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 25 января.

В качестве примера он привел взятку в размере 300 тысяч рублей, которую взяли преподаватели в Великих Луках со студентов за сдачу экзаменов. Также зафиксирован факт дачи взятки сотруднику таможни за перевозку нелегального груза. Кроме того, возбуждено дело по факту дачи взятки за выдачу сертификата о прививках от коронавируса и за внесение данной информации в базу данных. Иван Грибов уточнил, что такой случай в регионе не единичный.