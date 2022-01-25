Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

В Псковской области выросло число выявленных взяток

В 2021 году в Псковской области количество фактов взяточничества возросло по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил прокурор Псковской области Иван Грибов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 25 января.

В качестве примера он привел взятку в размере 300 тысяч рублей, которую взяли преподаватели в Великих Луках со студентов за сдачу экзаменов. Также зафиксирован факт дачи взятки сотруднику таможни за перевозку нелегального груза. Кроме того, возбуждено дело по факту дачи взятки за выдачу сертификата о прививках от коронавируса и за внесение данной информации в базу данных. Иван Грибов уточнил, что такой случай в регионе не единичный.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















С каким чувством вы вспоминаете студенческие годы?
Проголосовать >>>

25 января 2022

Объявлен сбор средств для помощи хозяйке сгоревшего зооприюта в Великих Луках

25 января 2022

50 кошек погибли при пожаре в приюте для животных в Великих Луках
25 января 2022

Два человека пострадали в результате ДТП в центре Пскова
24 января 2022

В Порховский суд поступило уголовное дело о разбое и убийстве

24 января 2022

Истинная причина порчи стелы на Аллее Героев в Великих Луках не установлена

24 января 2022

Побег не удался: псковские полицейские нашли двух потерявшихся детей

24 января 2022

В Пскове на дамбе через реку Мирожку образовалась пробка

24 января 2022

На Алтае родители выгнали голого ребенка на улицу в -20 в целях воспитания


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...