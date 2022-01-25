Противоаварийную тренировку провели на псковской ГРЭС
25 января на Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» прошла противоаварийная тренировка, совмещенная с противопожарной. Оперативный персонал отработал действия при возникновении нештатной ситуации и ликвидации ее последствий, сообщили Псковскому агентству информации на станции.
По легенде учений, на трансформаторе собственных нужд произошло повреждение переключающих контактов. От электрической дуги из-за короткого замыкания случилась разгерметизация бака, после чего – возгорание масла в маслоприемной чаше трансформатора. Пожар развернулся на площади 50 квадратных метров.
Персонал электростанции выполнил действия по аварийному останову энергоблока и введению в работу электрических водогрейных котлов для сохранения теплоснабжения поселка Дедовичи, сотрудники пожарной части оперативно локализовали возгорание.
«Противоаварийная тренировка – неотъемлемая часть рабочего процесса. Тренируясь, мы совершенствуем навыки поведения персонала в условиях нештатной ситуации», – отметил руководитель тренировки, заместитель главного инженера Псковской ГРЭС Владимир Станкевич.
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