Противоаварийную тренировку провели на псковской ГРЭС

14:34, 25 января 2022, ПАИ

25 января на Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» прошла противоаварийная тренировка, совмещенная с противопожарной. Оперативный персонал отработал действия при возникновении нештатной ситуации и ликвидации ее последствий, сообщили Псковскому агентству информации на станции.

По легенде учений, на трансформаторе собственных нужд произошло повреждение переключающих контактов. От электрической дуги из-за короткого замыкания случилась разгерметизация бака, после чего – возгорание масла в маслоприемной чаше трансформатора. Пожар развернулся на площади 50 квадратных метров.

Персонал электростанции выполнил действия по аварийному останову энергоблока и введению в работу электрических водогрейных котлов для сохранения теплоснабжения поселка Дедовичи, сотрудники пожарной части оперативно локализовали возгорание.

«Противоаварийная тренировка – неотъемлемая часть рабочего процесса. Тренируясь, мы совершенствуем навыки поведения персонала в условиях нештатной ситуации», – отметил руководитель тренировки, заместитель главного инженера Псковской ГРЭС Владимир Станкевич.