Первое место в России занимает псковское УМВД по раскрываемости киберпреступлений

16:57, 25 января 2022, ПАИ

В УМВД России по Псковской области подвели итоги работы в 2021 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Начальник штаба УМВД России по Псковской области полковник внутренней службы Екатерина Калинина на заседании коллегии регионального управления сообщила, что в 2021 году в Псковской области снизилось количество зарегистрированных преступлений. Кроме того, на 16,4 % выросла раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений.

За минувший год в Псковской области также уменьшилось количество краж транспортных средств и число преступлений, совершенных в общественных местах. Кроме того, уменьшилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием.

В пресс-службе УМВД отметили, что негативное влияние на оперативную обстановку продолжают оказывать преступления, совершаемые с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. «Подавляющее большинство из них носит имущественный характер. При этом достигнут рост общей раскрываемости таких противоправных деяний, которая составила 49,5% (1-е место по России, 1-е место по СЗФО)», – подчеркнули в пресс-службе.

На коллегии также рассмотрели вопросы, связанные с предупреждением, выявлением и раскрытием преступлений экономической и коррупционной направленности, была проанализирована ситуация с обеспечением дорожной безопасности. Также в конце заседания состоялась церемония награждения отличившихся сотрудников органов внутренних дел.