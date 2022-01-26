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Премия "Народное признание"

Церемония вручения премии «Народное признание» переносится

Церемония вручения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021», намеченная на 27 января, переносится. Такое решение принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусом — только за прошлую неделю в регионе он составил порядка 40%.

Торжественное вручение наград состоится, но позднее. Новая дата церемонии будет определена с учётом эпидемической обстановки.

Премия «Народное признание» вручается в этом году в 12-й раз в 12 номинациях. Всего была подана 131 заявка. Все они принимали участие в первом туре голосования на сайте ПАИ. По его итогам в каждой из номинаций были определены тройки лидеров, которые вышли во второй тур народного голосования.

Победителей определят через сложение голосов читателей Псковского агентства информации во втором туре и жюри премии, в состав которого вошли 12 экспертов. Возглавляет его губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Члены жюри добавят участникам 3% от общего числа голосов, поданных в номинации во втором туре.

За всю историю премии награду получили более 200 псковичей, организаций, предприятий и творческих коллективов Псковской области.

Учредителем и организатором премии является Псковское агентство информации.

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