Гости и жители Талабских островов организовали незаконную ледовую «переправу»

15:21, 26 января 2022, ПАИ

В деревне Толба Псковского района выявили действующую несанкционированную ледовую «переправу», по которой гости и жители Талабских островов передвигаются на «материк», нарушая меры безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Ппрофилактический выезд на берег Псковского озера провели сотрудники государственной инспекции по маломерным судам совместно с представителями средств массовой информации осуществили 26 января. В ходе рейда также обнаружили, что жители и гости деревни Жидилов Бор беспрепятственно выезжают на лед водоемов для рыбалки. В местах выезда отсутствуют аншлаги о соответствующем запрете, территории не оборудованы искусственными препятствиями для движения на автомобиле.

Сотрудники ГИМС ежедневно проводят профилактические мероприятия с гражданами, в ходе которых разъясняют, к каким печальным последствиям может привести игнорирование мер безопасности. Также инспекторы выдают и размещают на информационных стендах иллюстрированные памятки и листовки о безопасном поведении на водоемах в зимний период.

Государственная инспекция по маломерным судам Главного управления МЧС России по Псковской области напоминает, что выезд на лед смертельно опасен.

Отметим, в Псковском районе отменили только запрет выхода на лёд озёр. Аналогичный запрет в отношении рек сохраняется.