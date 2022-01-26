В Псковском районе отменили запрет выхода на лёд озёр
Запрет выхода на лёд озёр отменили в Псковском районе. Такое решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, сообщили в администрации муниципалитета.
Соответствующее распоряжение подписала глава Псковского района Наталья Фёдорова. Однако из-за нестабильности ледового покрова на территории рек, в частности отдельных участков реки Великой, запрет выхода на лёд рек сохраняется.
Напомним, ранее в шести районах Псковской области отменили запрет выхода на лёд.
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