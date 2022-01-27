Детский омбудсмен при президенте оценила работу фонда «Объединение» из Псковской области

13:53, 27 января 2022, ПАИ

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова отметила работу благотворительного фонда «Объединение» из Великих Лук.

В своей статье «Они наши надежные союзники» омбудсмен высоко оценила работу фонда из Псковской области по поддержке малоимущих семей.

В ноябре 2021 года фонд запустил акцию по сбору макулатуры «ЭКОМЕСЯЦ», призванную поддержать инвалидов с низкими доходами. «Тогда мы получили положительный опыт. Таким образом, мы не только улучшаем экологическую обстановку, прививаем жителям региона экологическую культуру, но и получаем возможность собрать помощь для нуждающихся граждан. В декабре более 60 инвалидов с невысокими доходами удалось обеспечить продуктовыми наборами. В этом году работа продолжилась, и свои наборы перед Рождеством получили ещё несколько наших подопечных. Прошедший год выдался продуктивным, в этом мы тоже не сбавляем темпы, запускаем новые проекты», - рассказали в фонде.

Уже 17 января начался второй этап акции «ЭКОМЕСЯЦ». Все вырученные средства также направят на поддержку нуждающихся инвалидов в Великих Луках.

«Призываем всех жителей Псковской области, организации и предприятия присоединиться к акции «ЭКОМЕСЯЦ». Для этого достаточно организовать пункт сбора макулатуры в вашем районе. В течение месяца с 17 января по 17 февраля собрать макулатуру, а наши волонтеры заберут её (от одной тонны). Также вы можете самостоятельно привезти макулатуру в пункты сбора: Великие Луки, проспект Гагарина, 8 и улица Вокзальная, 23. По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8 911 386 09 09», - уточнили в фонде «Объединение».