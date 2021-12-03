Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Великолукскому благотворительному фонду «Объединение» исполняется год со дня основания

3 декабря благотворительному фонду «Объединение» исполняется год со дня основания. Об этом Псковскому агентству информации рассказал директор фонда Максим Савельев.

«Для нас этот год был действительно важным и показательным в правильности наших действий и замыслов, мы реализовали все запланированные мероприятия и продвинулись дальше, достигли определенных результатов», - подчеркнул глава организации.

По его словам, открытие фонда в Великих Луках не было спонтанным решением. Ему предшествовали годы волонтерской работы и благотворительности, помощи малоимущим семьям, одиноким пенсионерам, инвалидам и ветеранам.

Несмотря на это, времени на «раскачку» не было, отметил Максим Савельев. Первые месяцы работы в рамках благотворительной программы «Помощь и поддержка малообеспеченным гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» приходилось совмещать с созданием правовой основы для организации. Однако все действия и стратегии оправдали себя – организация получила знак качества по системе менеджмента качества «ОКНО».

Кроме того, за этот год удалось запустить проект «Сопровождение одиноких и одиноко проживающих пенсионеров». «Нами оказывается помощь в виде обеспечения твердым топливом одиноких пенсионеров, продуктовыми наборами, помощь в быту, в целях формирования позитивных интересов проводим экскурсионные поездки», - рассказал руководитель фонда.

С марта текущего года БФ «Объединение» совместно с Центром социального обслуживания запустил юридическое консультирование для пенсионеров, оказавшихся в сложных ситуациях. Такая помощь оказалась востребованной для пожилых жителей региона.

«Нам удалось решить вопросы, связанные с вступлением в наследство, правильным составлением завещаний, мы провели разъяснительные беседы об изменениях в законодательстве по вывозу отходов, оказали помощь в подготовке документов к судебным заседаниям и их сопровождение», - уточнил Максим Савельев.

В ближайшую декаду помощь получат 60 инвалидов с низкими доходами из Великих Лук. Для этого в преддверии Международного дня инвалидов прошла акция по сбору макулатуры «ЭКОМЕСЯЦ».

Некоммерческая организация БФ «Объединение» получила свидетельство о государственной регистрации 3 декабря 2020 года. Партнерами фонда в Псковской области являются региональный комитет по социальной защите, «Команда 2018», Центр социального обслуживания Великих Лук, информационный портал «ВЛуки.ру», ООО «Содействие» и ООО «Агросеть».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Чувствуйте новогодние настроение?
Проголосовать >>>

03 декабря 2021

Людмила Савельева: Вакцинироваться нужно для безопасности своих близких
03 декабря 2021

Военные врачи приедут в Псковскую область для помощи в борьбе с COVID-19
03 декабря 2021

Стартовал IX Форум СОНКО Псковской области «Содействие»
03 декабря 2021

Всем миром поможем Мире: в Пскове ищут дом для рожденных в Тямше семи щенков
03 декабря 2021

Псковская прокуратура ответила на вопросы людей с ограниченными возможностями

03 декабря 2021

Более 234 тысяч псковичей прошли курс вакцинации от COVID-19
03 декабря 2021

Более 667 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
03 декабря 2021

Метель ожидается в Пскове днём 3 декабря

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...