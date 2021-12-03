Великолукскому благотворительному фонду «Объединение» исполняется год со дня основания

10:42, 03 декабря 2021, ПАИ

3 декабря благотворительному фонду «Объединение» исполняется год со дня основания. Об этом Псковскому агентству информации рассказал директор фонда Максим Савельев.

«Для нас этот год был действительно важным и показательным в правильности наших действий и замыслов, мы реализовали все запланированные мероприятия и продвинулись дальше, достигли определенных результатов», - подчеркнул глава организации.

По его словам, открытие фонда в Великих Луках не было спонтанным решением. Ему предшествовали годы волонтерской работы и благотворительности, помощи малоимущим семьям, одиноким пенсионерам, инвалидам и ветеранам.

Несмотря на это, времени на «раскачку» не было, отметил Максим Савельев. Первые месяцы работы в рамках благотворительной программы «Помощь и поддержка малообеспеченным гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» приходилось совмещать с созданием правовой основы для организации. Однако все действия и стратегии оправдали себя – организация получила знак качества по системе менеджмента качества «ОКНО».

Кроме того, за этот год удалось запустить проект «Сопровождение одиноких и одиноко проживающих пенсионеров». «Нами оказывается помощь в виде обеспечения твердым топливом одиноких пенсионеров, продуктовыми наборами, помощь в быту, в целях формирования позитивных интересов проводим экскурсионные поездки», - рассказал руководитель фонда.

С марта текущего года БФ «Объединение» совместно с Центром социального обслуживания запустил юридическое консультирование для пенсионеров, оказавшихся в сложных ситуациях. Такая помощь оказалась востребованной для пожилых жителей региона.

«Нам удалось решить вопросы, связанные с вступлением в наследство, правильным составлением завещаний, мы провели разъяснительные беседы об изменениях в законодательстве по вывозу отходов, оказали помощь в подготовке документов к судебным заседаниям и их сопровождение», - уточнил Максим Савельев.

В ближайшую декаду помощь получат 60 инвалидов с низкими доходами из Великих Лук. Для этого в преддверии Международного дня инвалидов прошла акция по сбору макулатуры «ЭКОМЕСЯЦ».

Некоммерческая организация БФ «Объединение» получила свидетельство о государственной регистрации 3 декабря 2020 года. Партнерами фонда в Псковской области являются региональный комитет по социальной защите, «Команда 2018», Центр социального обслуживания Великих Лук, информационный портал «ВЛуки.ру», ООО «Содействие» и ООО «Агросеть».