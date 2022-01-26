Более 2 млрд рублей требуется на обеспечение жильём детей-сирот в Псковской области

16:41, 26 января 2022, ПАИ

Более 2 млрд рублей требуется на обеспечение жильём детей-сирот в Псковской области. Об этом заявил председатель областного комитета по строительству и ЖХК Сергей Грахов на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания 26 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

На комитете депутаты рассмотрели законопроект Псковской области «О признании утратившим силу пункта 32 статьи 26 Закона области «О системе органов исполнительной власти Псковской области» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области». Ранее этот же вопрос рассмотрел и согласовал комитет по бюджету, финансам и налоговой политике, а также комитет по труду и социальной политике регионального парламента.

Заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Андрей Маковский подчеркнул важность вопроса обеспечения законного права детей-сирот на бесплатное жильё от государства. «С изменением нормативной базы как изменится сам алгоритм работы по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями?» – обратился депутат за уточнениями к Сергею Грахову.

«Для обычных граждан ничего не изменится, это исключительно вопрос взаимодействия между органами госвласти и муниципалитетами. Стройкой и жильём будет заниматься комитет по строительству, вся социальная составляющая остаётся за комитетом по соцзащите», – ответил Сергей Грахов.

Первый заместитель председателя комитета по социальной защите Псковской области Татьяна Селивёрстова подтвердила, что порядок работы с детьми-сиротами и процедура постановки их на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях не претерпит никаких изменений.

«Дети-сироты по-прежнему будут обращаться в органы соцзащиты?» – уточнил зампредседателя парламентского комитета Олег Савельев и получил утвердительный ответ, после чего поинтересовался, изменится ли в лучшую сторону ситуация с приобретением квартир для детей-сирот после передачи полномочий. «Если ответить коротко, то да», – подтвердил Сергей Грахов.

«Есть ли шанс, что очередь сократится?» – продолжил тему ожидаемого эффекта от перераспределения функционала председатель парламентского комитета Алексей Севастьянов.

Сергей Грахов признал, что без федеральной поддержки «закрыть» существующую очередь не удастся – чтобы обеспечить всех детей-сирот жилыми помещениями, необходимо более 2 млрд рублей.

«Это колоссальная сумма, но мы столкнулись с ещё одной стороной медали: были выделены немалые деньги на покупку квартир для детей-сирот, но в ряде муниципалитетов мы не смогли их потратить, потому что жилья, соответствующего необходимым параметрам, на рынке недвижимости просто не было. Конкурсы объявляются, на них никто не выходит. Один из вариантов решения проблемы – налаживание диалога со строительными компаниями, чтобы в регионе строились квартиры для детей-сирот», – отметил Сергей Грахов.

Выслушав аргументацию разработчиков законопроекта, члены комитета по законодательству и местному самоуправлению единогласно поддержали предложенный документ.