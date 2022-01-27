Убирать за скотиной и смотреть на деревья рекомендует народный календарь

08:47, 27 января 2022, ПАИ

27 января по народному календарю наступил день святой Нины — грузинской царицы, которая в IV веке ввела в своей стране христианство. Согласно преданию, на апостольский подвиг ее благословил сам Господь, а Дева Мария вручила ей крест из виноградных лоз. Об этом пишет calend.ru.

В этот день обычно обхаживали скотину: животных чистили, выносили из хлева навоз, перестилали на полу солому. К скоту обращались с ласковыми словами, угощали его свежим хлебом и овощами. В народе говорили: «На святую Нину порадуй скотину».

Люди в этот день смотрели на приметы на улице. К примеру, если деревья покрывались инеем — это предвещало тепло, а вот белые облака сулили стужу. Если в морозный день шел снег — ждали потепления, а если на закате появлялся столб солнечного света — наоборот, готовились к морозам. Считалось, что раннее пение петухов обещает тепло, а карканье вороны поутру — метель.