Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Страна и мир

Убирать за скотиной и смотреть на деревья рекомендует народный календарь

27 января по народному календарю наступил день святой Нины — грузинской царицы, которая в IV веке ввела в своей стране христианство. Согласно преданию, на апостольский подвиг ее благословил сам Господь, а Дева Мария вручила ей крест из виноградных лоз. Об этом пишет calend.ru.

В этот день обычно обхаживали скотину: животных чистили, выносили из хлева навоз, перестилали на полу солому. К скоту обращались с ласковыми словами, угощали его свежим хлебом и овощами. В народе говорили: «На святую Нину порадуй скотину».

Люди в этот день смотрели на приметы на улице. К примеру, если деревья покрывались инеем — это предвещало тепло, а вот белые облака сулили стужу. Если в морозный день шел снег — ждали потепления, а если на закате появлялся столб солнечного света — наоборот, готовились к морозам. Считалось, что раннее пение петухов обещает тепло, а карканье вороны поутру — метель.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Сталкивались ли вы с мошенниками в сети?
Проголосовать >>>

27 января 2022

Льготную ипотеку на вторичное жилье предложили создать в России

25 января 2022

Турцию и Грецию занесло снегом
24 января 2022

В Китае изменили концовку фильма «Бойцовский клуб»
24 января 2022

Украинских спортсменов попросили не стоять рядом с российскими на предстоящей Олимпиаде в Пекине
24 января 2022

Кремль озабочен признаками возможного наступления украинской армии на Донбасс
21 января 2022

Своим заявлением Владимир Зеленский взбудоражил харьковчан
20 января 2022

Мексиканец пожертвовал почку для мамы своей невесты, чтобы укрепить отношения
19 января 2022

В Чехии от коронавируса умерла певица-антиваксер Хана Хорка

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...