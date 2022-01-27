Энергетикам могут предоставить льготные кредиты на «зелёную» модернизацию

08:34, 27 января 2022, ПАИ

В России в рамках переоборудования энергетических объектов для реализации показателей федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» компаниям могут предоставить льготные кредиты для компенсации дополнительных издержек. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо от 12 января 2022 года главы бюджетного департамента Минприроды Данилы Никифорова в Минпромторг (есть у «Известий»). Проект уже рассматривает правительство РФ.

В аппарате курирующего экологию вице-премьера Виктории Абрамченко заявили, что зампред правительства поручала проработать вопрос субсидирования модернизации предприятий в рамках проекта «Чистый воздух».

«Это мера позволит повысить скорость и эффективность модернизации предприятий, ТЭЦ и других объектов, которые вносят весомый вклад в загрязнение воздуха», - подчеркнули в аппарате.

Специалисты также добавили, что сумму финансирования определят после принятия нормативно-правовых актов, которые сейчас прорабатываются в Минприроды и правительстве.

Директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов считает, что льготные кредиты на программы по снижению выбросов — это общемировой тренд и дополнительная возможность компаниям адаптировать свои производства под экотребования. По его мнению, размеры кредитов компаниям должны быть сопоставимы с необходимыми затратами на модернизацию, а общий размер затрат составит минимум 1 трлн рублей.