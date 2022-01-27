Очаг коронавируса в благотворительной организации Порхова снят с контроля Роспотребнадзора

11:28, 27 января 2022, ПАИ

В Псковской области снят с контроля Роспотребнадзора очаг коронавируса в благотворительной общественной организации «Росток» в городе Порхове. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По последним данным, в Псковской области коронавирусной инфекцией заразились 74 712 человек, 70 009 пациентов выздоровело, 1 410 человек умерло за весь период пандемии.