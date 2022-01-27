212 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

11:26, 27 января 2022, ПАИ

212 человек заболели COVID-19 в Псковской области за сутки. Всего в регионе коронавирусной инфекцией заразилось 74 712 человек. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

С начала пандемии выздоровело 70 009 пациентов, за минувшие 24 часа – 127. Всего специалисты провели 754 393 теста на коронавирус, за сутки – 2 181.

В мире зарегистрировано 363 360 787 случаев заражения коронавирусом COVID-19, погибло из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 5 646 091 человек. Выздоровел 287 744 451 человек. Россия находится на шестом месте по абсолютному количеству заражённых.