Более 400 псковичей обратились в травмпункт из-за укусов животных в 2021 году

13:15, 27 января 2022, ПАИ

За прошлый год из-за укуса животного в травмпункт обратились 407 псковичей. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщил заведующий травматологическим пунктом в составе приёмного отделения Псковской областной клинической больницы Вадим Букша.

«Восемь человек из этого числа отказались от прививки, потому что их укусило домашнее животное, за которым они в дальнейшем наблюдали», - отметил Вадим Букша.

Собеседник агентства отметил, что травмпункт принимает людей и делает первую прививку. Дальнейший курс прививок продолжается в поликлиниках.

«Чаще всего обращаются по поводу укуса собаки и кошки, дикие животные – редкость, - отметил Букша. – Если человека укусило домашнее животное, то есть возможность наблюдать за ним в течение 10 дней. Если оно осталось живым, значит, на момент укуса не могло заразить человека бешенством. Если же животное пропало или погибло, то вакцинацию человеку делают полным курсом – 6 прививок в течение трёх месяцев».

Отметим, что за январь 2022 года в травмпункт с укусами животных обратились 32 человека.

Напомним, накануне в Печорском районе домашняя собака покусала двоих детей и их мать. Ранее сообщалось, что в Псковской области уже более 30 лет не фиксируются случаи смерти людей от бешенства.