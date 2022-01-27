В комитете по ветеринарии рассказали, как защитить животное от бешенства

15:48, 27 января 2022, ПАИ

Только своевременная вакцинация может спасти животное от смерти из-за бешенства. Об этом Псковскому агентству информации сообщила председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина.

Она отметила, что жители Псковской области не очень охотно прививают животных от бешенства. «Тот, кто ездит куда-то вместе с животными, те четко выполняют все правила. Остальные считают, что это их никогда не коснется, ведь собака всегда с ними, ни с кем не контачит. Поэтому отказываются от вакцинации», – рассказала она.

Прививку от бешенства животным, как правило, нужно делать ежегодно, однако существуют препараты, которые могут защитить организм на срок до трёх лет. «Бешенство – это особо опасное заболевание, которое несет за собой 100% летальный исход. Опоздаешь и все, вирус добирается до головного мозга и дальше смерть», – рассказала специалист.

Заражение инфекцией происходит при укусе больного животного или попадании его слюны на травмированные участки кожи или слизистой. Первые признаки бешенства у домашнего животного – светобоязнь, водобоязнь и паралич глотки. «Животное будет как-то кряхтеть, не сможет есть. Чаще всего люди путают и считают, что питомец подавился какой-то косточкой. А на самом деле это идет развитие заболевания и дней через 10 животное погибает», – рассказала Вера Баданина.

Вера Баданина пояснила, что в том случае, если на территории какого-то субъекта было выявлено бешенное животное, его останки направляют в лабораторию на анализ для постановки диагноза, после чего на данную местность накладывается карантин и начинается разработка плана мероприятий по реагированию. «Проводится подворный обход граждан в населённом пункте. Те животные, которые восприимчивы к данному заболеванию, а восприимчивы все, подлежат иммунизации. В данном случае если люди отказываются от вакцинации к ним могут быть применены меры административного воздействия», – рассказала она.

Бешенство – это острое, смертельное для человека заболевание. В Псковской области за последние 30 лет не было выявлено ни одной смерти человека от данной инфекции. При этом, за прошлый год из-за укуса животного в травмпункт обратились 407 псковичей.