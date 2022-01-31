Публикуем эксклюзивное видео с места пожара на складе «Псков-Полимера»

12:06, 31 января 2022, ПАИ

Публикуем эксклюзивное видео с комментариями заместителя начальника ГУ МЧС России по Псковской области (по ГПС) Андрея Никулина и директора завода «Псков-Полимер» Юрия Сорокина по поводу пожара на складе предприятия «Псков-Полимер».

Возгорание на улице Железнодорожной, 60 произошло 29 января в 8:30. На данный момент возгорание локализовано, идут работы по тушению пожара.

По словам генерального директора завода Юрия Сорокина, в результате возгорания никто не пострадал. На складе находились полуфабрикаты для теплой обуви, рулонные материалы и ткани для пошива полуфабрикатов для обуви. Больше информации читайте в сюжете.