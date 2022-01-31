В Пскове горит склад одного из предприятий

09:31, 31 января 2022, ПАИ

В Пскове на улице Железнодорожной, 60 горит склад. В 08:46 по прибытии сил и средств к месту вызова ранг пожара 2 подтвержден. Пострадавших нет. Площадь пожара около 100 квадратных метров. К месту пожара направлен пожарный поезд, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Как сообщают с места происшествия, на складе нет химического производства, там хранятся ткани. На месте происшествия находится глава администрации, председатель КЧС по городу Пскову Борис Елкин. Генеральный директор предприятия назвал причину пожара на заводе.