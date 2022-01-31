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Происшествия

В Пскове горит склад одного из предприятий

В Пскове на улице Железнодорожной, 60 горит склад. В 08:46 по прибытии сил и средств к месту вызова ранг пожара 2 подтвержден. Пострадавших нет. Площадь пожара около 100 квадратных метров. К месту пожара направлен пожарный поезд, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

  • Возгорание склада в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Возгорание склада в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Возгорание склада в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Возгорание склада в Пскове
    Фото: ПАИ

Как сообщают с места происшествия, на складе нет химического производства, там хранятся ткани. На месте происшествия находится глава администрации, председатель КЧС по городу Пскову Борис Елкин. Генеральный директор предприятия назвал причину пожара на заводе.

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