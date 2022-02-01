Умные автобусные остановки появятся в Пскове

11:55, 01 февраля 2022, ПАИ

В Пскове планируется оборудовать умные автобусные остановки. Об этом заявил глава администрации Пскова Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 1 февраля.

Одна из таких высокотехнологичных современных остановок появится, по словам Елкина, на площади Ленина, там, где в скором времени будут ликвидированы торговые ларьки. Вторую оборудуют в микрорайоне Запсковье.

«Умной» такую автобусную остановку, как подчеркнул Борис Елкин, делает подогрев скамеек, WiFi точка доступа, кнопка вызова специальных служб и электронное табло с расписанием автобусов.

Глава администрации Пскова также рассказал, что касаемо торговых ларьков на площади Ленина, то представителям бизнеса уже выдали предписания покинуть эту территорию. «Мы к этому процессу шли долго, долго переговаривали, старались войти в положение, чтобы минимизировать ущерб для бизнеса», - отметил Елкин, добавив, что ларьки уберут до конца апреля, это «крайний срок».

Кроме того, он подчеркнул, что в качестве альтернативного варианта размещения ларьков предпринимателям предложили локацию на Рижском проспекте, стороны пришли к согласию.