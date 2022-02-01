Песков: В Кремле обратят внимание на рост цен на ПЦР-тесты

14:07, 01 февраля 2022, ПАИ

Резкий рост цен на ПЦР-тесты и лекарства от коронавируса заметили в Кремле и обещали обратить на это внимание, сообщает «Российская газета».

На брифинге журналисты рассказали пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову о том, что цены на указанные медикаменты взлетели, и спросили, будут ли какие-то поручения на этот счет.

«Мы обратим обязательно на это внимание», - заверил Песков. «В данном случае наверняка оперштаб как-то мониторит эту ситуацию», - подчеркнул он. Поблагодарив за информацию, пресс-секретарь президента еще раз повторил, что «это повод, чтобы обратить на это внимание».