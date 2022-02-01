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Общество

Псковичам объяснили, на каких участках можно построить баню

Согласно действующему законодательству возводить баню можно на участках с различными видами разрешенного использования земли. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области.

Там напомнили, что с сентября 2019 года действует закон о ведении садоводства и огородничества. В нём разграничивают виды построек, которые можно возводить на земельных участках, предназначенных для садоводства, с постройками на земельных участках, предназначенных для огородничества.

«Если участок предназначен для садоводства, то на нём можно возвести хозяйственные постройки, в том числе и баню. Если же постройка будет на фундаменте, то её придётся зарегистрировать, так как в этом случае она станет объектом капитального строительства. Участок, предназначенный для огородничества, не допускает строительства на нём бань и других вспомогательных капитальных (то есть на фундаменте) построек», – отметила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Светлана Волкова.

Баню можно возводить и на участках, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство, или участках с подсобным хозяйством, находящихся в частной собственности. Однако в последнем случае существуют некоторые особенности.

Для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться земельные участки двух видов: приусадебные (находятся внутри населённых пунктов) или полевые (находятся за пределами населённых пунктов на сельскохозяйственных землях). На последних строить запрещено законом, в то время как на приусадебных участках баню возводить разрешено.

«Таким образом, возведение объектов недвижимости, в том числе бани, на земельных участках регламентируется законодательством, несоблюдение которого влечёт за собой наложение штрафов, а порой и потерю имущества», – заключили в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области.

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