Псковская область установила абсолютный рекорд по реализации нацпроектов в 2021 году
Псковская область заняла третье место по СЗФО по исполнению нацпроектов. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время совещания по реализации нацпроектов 2 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Губернатор напомнил, что в прошлом году уровень кассового исполнения составил 98,5 %. «Это абсолютный рекорд за всё время реализации нацпроектов в нашем регионе. Мы сделали большой шаг вперед, вышли на 3-е место по СЗФО и на 12-е по России», - отметил Михаил Ведерников.
Глава региона выразил благодарность руководителям и кураторам нацпроектов за выполнение поставленных задач.
Напомним, в октябре прошлого года регион занимал 7-е место по СЗФО по исполнению нацпроектов.
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