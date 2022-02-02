Псковская область установила абсолютный рекорд по реализации нацпроектов в 2021 году

14:21, 02 февраля 2022, ПАИ

Псковская область заняла третье место по СЗФО по исполнению нацпроектов. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время совещания по реализации нацпроектов 2 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор напомнил, что в прошлом году уровень кассового исполнения составил 98,5 %. «Это абсолютный рекорд за всё время реализации нацпроектов в нашем регионе. Мы сделали большой шаг вперед, вышли на 3-е место по СЗФО и на 12-е по России», - отметил Михаил Ведерников.

Глава региона выразил благодарность руководителям и кураторам нацпроектов за выполнение поставленных задач.

Напомним, в октябре прошлого года регион занимал 7-е место по СЗФО по исполнению нацпроектов.