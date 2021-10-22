Псковская область занимает 7-е место по СЗФО по исполнению нацпроектов

13:20, 22 октября 2021, ПАИ

Псковская область занимает 7-е место по СЗФО по исполнению национальных проектов. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на совещании 22 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что кассовое исполнение по нацпроектам составляет 64%, регион отстает от среднероссийских показателей. На следующей неделе состоится очередное совещание по вопросам нацпроектов. Михаил Ведерников подчеркнул, что каждый несет персональную ответственность за своё направление, на сегодняшний день проблем много. Он поручил кураторам направлений подтянуть «хвосты».

Губернатор добавил, что на данный момент не освоен 1 млрд 180 млн рублей, в том числе 583 млн в части строительства школ по нацпроекту «Образование». В этом году в полном объеме освоить эти средства не получится. 234 млн рублей составляет неосвоение по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Михаил Ведерников добавил, что некоторые районы отработали максимально оперативно - Себежский, Опочецкий. Там благоустройство по нацпроектам выполнено на 100%. При этом, по словам главы региона, некоторые показывают непрофессионализм, он выразил надежду, что руководство муниципального образования сделает выводы. Глава региона заметил, что необходимо выстраивать рабочее взаимодействие, постоянно быть на связи.

Что касается нацпроектов «Демография» и «Туризм» - по каждому из них под вопросом освоение 150 млн рублей. Глава региона заверил, что вопрос находится на контроле и никто никого жалеть не будет.

Михаил Ведерников уточнил, что реализация нацпроектов должна составлять не менее 95%, тем более в этом году нам были увеличены лимиты. «Мы работаем третий год и должны держать качество и темп», - подытожил он.