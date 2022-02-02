В России выявили первые случаи заражения подвидом омикрона

19:55, 02 февраля 2022, ПАИ

В России выявили подвид омикрона ВА.2. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости.

Случаи заражения подвидом штамма омикрон выявили в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области и Республике Башкортостан. Анна Попова подчеркнула, что этот подвид более заразен, чем омикрон. При этом линия подвида ВА.3 на территории страны пока не выявлена.

Напомним, мутацию коронавируса В.1.1.529, известную как омикрон, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября 2021 года. У этого варианта есть несколько подвидов: BA.1, BA.1.1, BA.2 и BA.3.

Почти 142 тысячи человек заболели COVID-19 в России за сутки. В Псковской области выявили 295 случаев заражения за сутки.