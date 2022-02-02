Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В России выявили первые случаи заражения подвидом омикрона

В России выявили подвид омикрона ВА.2. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости.

Случаи заражения подвидом штамма омикрон выявили в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области и Республике Башкортостан.  Анна Попова подчеркнула, что этот подвид более заразен, чем омикрон. При этом линия подвида ВА.3 на территории страны пока не выявлена.

Напомним, мутацию коронавируса В.1.1.529, известную как омикрон, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября 2021 года. У этого варианта есть несколько подвидов: BA.1, BA.1.1, BA.2 и BA.3.

Почти 142 тысячи человек заболели COVID-19 в России за сутки. В Псковской области выявили 295 случаев заражения за сутки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

02 февраля 2022

Псковский врач рассказала, чем можно облегчить непродуктивный осиплый кашель у детей
02 февраля 2022

Наталья Поклонская стала замглавы Россотрудничества
02 февраля 2022

Псковский губернатор провёл совещание по строительству социального городка
02 февраля 2022

Косметическую операцию на крыле провели в Пскове палкинскому аисту Климентину
02 февраля 2022

Названы победители конкурса «Киномания на Великой»
02 февраля 2022

В Великих Луках изменился график работы пункта вакцинации в ТЦ «Рубин»
02 февраля 2022

Итоги работы Псковской таможни в 2021 году обсудили в медиацентре ПАИ
02 февраля 2022

В России выявили первые случаи заражения подвидом омикрона

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...