Почти 142 тысячи человек заболели COVID-19 в России за сутки

11:54, 02 февраля 2022, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 141 883 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

1 февраля в стране зафиксировано 678 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 48 426 человек.

Всего по состоянию на 2 февраля в России выявлено 12 128 796 случаев заболевания коронавирусом, 10 337 008 выздоровело, 332 690 – умерло.