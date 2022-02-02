Почти 142 тысячи человек заболели COVID-19 в России за сутки
За последние сутки в России выявлено 141 883 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
1 февраля в стране зафиксировано 678 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 48 426 человек.
Всего по состоянию на 2 февраля в России выявлено 12 128 796 случаев заболевания коронавирусом, 10 337 008 выздоровело, 332 690 – умерло.
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