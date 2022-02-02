295 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

11:59, 02 февраля 2022, ПАИ

76 258 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 295 человек, пишет официальный Telegram-канал региона.

Выздоровело 70 975 пациентов (за сутки – 216), от COVID-19 скончались 1 443 человека. Всего специалисты провели 772 698 теста на коронавирус (за сутки – 3 526).

Напомним, в России за минувшие сутки выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом - заболели почти 142 тысячи человек.