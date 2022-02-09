Глава Островского района заявил о необходимости реконструкции электросетей

11:51, 09 февраля 2022, ПАИ

Глава Островского района Дмитрий Быстров на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации заявил о необходимости проведения реконструкции электросетей района.

По словам главы муниципалитета, необходимость решения этой проблемы частично связана с уличным освещением. «Проблема такая была, о ней мы заявили, самостоятельно решить её не сможем, будем ждать каких-то решений», – пояснил Дмитрий Быстров.

Он также отметил, что в начале декабря был сбой в работе системы теплоснабжения в связи со скачками напряжения. По его словам, произошла внештатная ситуация: все котельные остановились, а после перезапуска насоса произошли аварии на сетях нескольких домов. «Мы в течение 4 дней в круглосуточном режиме устраняли проблему, на улице был мороз, было холодно, в домах было 12-14 градусов, люди мерзли, но коммунальщики оперативно сработали», – отметил он.