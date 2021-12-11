Михаил Ведерников прокомментировал сбои в работе теплоснабжения в Острове и Великих Луках

10:21, 11 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём еженедельном видеообращении ответил на жалобы, которые касаются работы теплоснабжения в Острове.

Глава региона напомнил, что перепады напряжения в Острове привели к сбою в управлении отдельных котельных и отключению оборудования. Из-за этого в микрорайоне Остров-3 после перезапуска насоса произошли аварии на магистральных и внутридомовых сетях нескольких домов.

«Коммунальщики оперативно восстановили работу котельных, но затем им пришлось заново производить балансировку системы, развоздушивание, прогревание стояков, – отметил глава региона. – Фактически был проведён тот же комплекс работ, что и осенью, только в минус 20. Это заняло определённое время, поэтому в некоторых домах было холодно».

Михаил Ведерников отметил, что в центральной части города остаётся несколько домов, где температура ниже нормативной. «Район занимается вопросом и должен решить проблему в самое ближайшее время», – заверил глава региона.

Похожая ситуация случилась в микрорайоне Заречный в Великих Луках, где довольно старая котельная. Из-за износа оборудования один котёл вышел из строя. В момент переключения на резервный произошло снижение температуры теплоносителя.

«Работа котельной была восстановлена, но в нескольких домах произошла разбалансировка системы отопления. Также не исключён прорыв на трассе, который сейчас выявляют. На улицах Жукова и Ставского в некоторых квартирах температура опускалась до 15 градусов», – отметил губернатор.

Михаил Ведерников добавил, что технические специалисты круглосуточно занимаются этим вопросом.

Губернатор также отметил, что если в квартире холодно, то необходимо оставлять заявки в теплосети или обращаться в администрацию муниципалитета. «Если главы не окажут помощь, тогда будем отдельно разбираться», – подчеркнул он.