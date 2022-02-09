О планах в Островском районе на 2022 год рассказал Дмитрий Быстров
О планах работы в Островском районе на 2022 год рассказал глава муниципалитета Дмитрий Быстров на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.
Дмитрий Быстров сообщил, что необходимо продолжить ремонт дорожной сети и решить проблемы, связанные с дворовыми территориями. Он также подчеркнул, что хотелось бы сдвигов в ремонте спортивно-оздоровительного центра «Юность».
Кроме того, он отметил, что хотелось бы реализовать хотя бы два инвестиционных проекта, которые сейчас находятся в работе. «Задач куча. С освещением хотелось бы разобраться и реализовать проект по реконструкции центральной площади», – пояснил он.
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