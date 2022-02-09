О планах в Островском районе на 2022 год рассказал Дмитрий Быстров

12:03, 09 февраля 2022, ПАИ

О планах работы в Островском районе на 2022 год рассказал глава муниципалитета Дмитрий Быстров на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Дмитрий Быстров сообщил, что необходимо продолжить ремонт дорожной сети и решить проблемы, связанные с дворовыми территориями. Он также подчеркнул, что хотелось бы сдвигов в ремонте спортивно-оздоровительного центра «Юность».

Кроме того, он отметил, что хотелось бы реализовать хотя бы два инвестиционных проекта, которые сейчас находятся в работе. «Задач куча. С освещением хотелось бы разобраться и реализовать проект по реконструкции центральной площади», – пояснил он.