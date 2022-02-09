Глава Островского района назвал любимый вид спорта

12:13, 09 февраля 2022, ПАИ

Глава Островского района Дмитрий Быстров назвал любимый вид спорта во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Самым зрелищным видом спорта Дмитрий Быстров считает биатлон, а также хоккей. «Сам я предпочитаю неспешные прогулки на лыжах, занятия в спортзале», - сказал он.

Говоря о зимних Олимпийских играх в Пекине, глава района отметил, что следит за выступлением и болеет за российских спортсменов.

Напомним, на Олимпийских играх выступят 213 российских спортсменов. Официальное открытие Игр состоялось 4 февраля.