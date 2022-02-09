Воронцовскую школу в Островском районе отремонтируют в этом году

12:14, 09 февраля 2022, ПАИ

В этом году в Островском районе отремонтируют Воронцовскую школу. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Глава района отметил, что в конце 2021 года была сделана сметная часть и проект по капитальному ремонту школы. В рамках капремонта планируется заменить окна на стеклопакеты, провести фасадные работы, заменить радиаторы и сделать внутренний косметический ремонт. Работы в образовательном учреждении планируется завершить в этом году.

Напомним, что Псковская область получила 1,5 млрд рублей на капремонт 33 школ.