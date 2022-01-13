1,5 млрд рублей получила Псковская область на капремонт 33 школ

13:49, 13 января 2022, ПАИ

В Псковскую область из федерального бюджета поступило 1,5 млрд рублей на реализацию проекта «Модернизация школьных систем образования». Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что в 33 школах региона будут проведены капитальные ремонты и поставлены новая мебель и оборудование.

Программа проведения капитального ремонта в российских школах была инициирована президентом России Владимиром Путиным и поддержана партией «Единая Россия». Программа будет действовать до 2026 года. В рамках этой программы ежегодно регионам будут выделяться средства на проведение работ и модернизацию образовательных учреждений.