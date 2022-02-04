Сказки на псковском диалекте рассказала ребятам из Опочки Евгения Буйко

07:52, 04 февраля 2022, ПАИ

Сказки на псковском диалекте рассказала ребятам из школы-интерната для детей-сирот в Опочке потомственная сказочница, сотрудник отдела «Музейный образовательный центр» Псковского музея-заповедника Евгения Буйко. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Для этого Евгения вышла на связь с Опочкой в Zoom и рассказала «Сказку о трех брата́х, ведьме и ведьминых дочках»

и сказку «Кот и петух».

«Жили были три брата́, двое вумных было́, а третий – Ванька-дурачок. Повадилися браты́ к ведьме у сад, яблоки збирать. Вумные тихонько, черезь азхароду лезуть, а дурачок, ну что з его взять, тольки жердям трящщыть», - процитировали часть рассказа Евгении в пресс-службе.

«Если вас заинтересовал формат работы – только дайте знать», - обращаются сотрудники музея ко всем заинтересованным.