Откуда в Тямше появилась стая собак, рассказала Вера Баданина

09:56, 04 февраля 2022, ПАИ

Откуда в деревне Тямша Псковского района появилась стая собак, рассказала «АиФ-Псков» председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина.

В последние выходные января местные жители пожаловались на стаю псов. Оказалось, что хозяева отпустили на самовыгул собаку, у которой была течка, к ней, естественно, присоединились «кавалеры», уточнила Вера Баданина. По её словам, теперь собака отловлена, помещена в зооприют «Шанс» и после стерилизации будет возвращена хозяевам. Специалист заметил, что введение штрафов для таких хозяев не только помогло бы компенсировать расходы бюджета, но и стало бы «воспитательной мерой».