Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи жалуются на стаи собак в Тямше

Фото: Север-пресс

Жители деревни Тямша Псковского района в комментариях под постом в Instagram-аккаунте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова пожаловались на огромную стаю собак в деревне.

«Добрый день! Хотелось бы поставить на повестку дня проблему с бродячими собаками в деревне Тямша Псковского района! Очень хотелось бы их убрать из посёлка, по утрам самой страшно водить за 300 метров ребёнка в сад! Мусор уже давно не могу сама вынести, так как собак огромное количество и не маленьких. Выходят стаями. Или будем ждать пока кого нибудь загрызут. Детей страшно выпускать на улицу, в магазин не зайти, так как из магазина их и прикармливают - они едят прямо на пороге. Обратите, пожалуйста, на это внимание! Когда случится беда будет поздно!», - рассказала одна из жительниц деревни.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

29 января 2022

Михаил Ведерников поздравил жителей Новосокольнического района с 78-й годовщиной освобождения

29 января 2022

Псковичи жалуются на стаи собак в Тямше

29 января 2022

113 122 случая заражения COVID-19 выявили в России за сутки

29 января 2022

В Великолукском районе проходят лыжные гонки на спринтерских дистанциях

29 января 2022

Более 70% детей сталкивались с травлей в школах Псковской области

29 января 2022

Видеообращение к гражданам опубликовал губернатор Псковской области
29 января 2022

Условие возвращения к жизни без коронавируса уже в 2022 году озвучил Михаил Ведерников
29 января 2022

Омикрон наиболее распространён в Пскове и Псковском районе

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...