Псковичи жалуются на стаи собак в Тямше

14:07, 29 января 2022, ПАИ

Жители деревни Тямша Псковского района в комментариях под постом в Instagram-аккаунте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова пожаловались на огромную стаю собак в деревне.

«Добрый день! Хотелось бы поставить на повестку дня проблему с бродячими собаками в деревне Тямша Псковского района! Очень хотелось бы их убрать из посёлка, по утрам самой страшно водить за 300 метров ребёнка в сад! Мусор уже давно не могу сама вынести, так как собак огромное количество и не маленьких. Выходят стаями. Или будем ждать пока кого нибудь загрызут. Детей страшно выпускать на улицу, в магазин не зайти, так как из магазина их и прикармливают - они едят прямо на пороге. Обратите, пожалуйста, на это внимание! Когда случится беда будет поздно!», - рассказала одна из жительниц деревни.