В России зафиксировано более 177 тысяч заболевших коронавирусом за сутки
В России за сутки выявили 177 282 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
За прошедшие сутки в России в больницы госпитализировано более 18 тысяч пациентов с COVID-19.
Всего за время пандемии в России было зафиксировано 12 630 047 случаев заражения коронавирусов. Скончались из-за COVID-19 334 753 человека, выздоровели – 10 509 688 пациентов.
В Псковской области за сутки было зафиксировано 419 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии – 77 366.
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