В России зафиксировано более 177 тысяч заболевших коронавирусом за сутки

16:22, 05 февраля 2022, ПАИ

В России за сутки выявили 177 282 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

За прошедшие сутки в России в больницы госпитализировано более 18 тысяч пациентов с COVID-19.

Всего за время пандемии в России было зафиксировано 12 630 047 случаев заражения коронавирусов. Скончались из-за COVID-19 334 753 человека, выздоровели – 10 509 688 пациентов.

В Псковской области за сутки было зафиксировано 419 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии – 77 366.