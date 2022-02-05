419 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

11:54, 05 февраля 2022, ПАИ

419 человек заразились коронавирусом в Псковской области за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

С начала пандемии в Псковской области зафиксировано 77 366 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. На амбулаторном лечении на данный момент находится 6 096 человек, 387 – на стационарном.

За всё время выздоровели от COVID-19 в регионе 71 722 человека, из них 235 – за минувшие сутки. В официальном Telegram-канале региона уточнили, что от коронавируса с начала пандемии скончались 1 464 человека. На контроле Роспотребнадзора остаётся вспышка коронавируса в Пустошкинском центре образования.