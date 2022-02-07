Более 40 детей госпитализированы с коронавирусом в Псковскую областную инфекционную больницу

09:40, 07 февраля 2022, ПАИ

В Псковской областной инфекционной больнице на лечении от коронавируса находится сейчас более 40 детей. Об этом заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в прямом эфире программы «Псковский телеграм Online» 7 февраля.

По словам Гаращенко, места в инфекционке есть, от взрослого населения области госпитализировано только 5-7%.

«Дети выписываются быстро, хорошо отвечают на лечение. Один ребенок новорожденный в детской областной больнице находится», - сказала Марина Гаращенко.

Она также подчеркнула, что пока не планируется перепрофилировать больницы под ковид-госпитали. «У нас 735 коек на сегодняшний день есть, этого достаточно», - отметила председатель комитета, добавив, что скорая помощь обслуживает порядка тысячи вызовов в день.