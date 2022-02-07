Эфир нового выпуска «Псковского телеграма Online»

09:16, 07 февраля 2022, ПАИ

Вышел в прямой эфир новый выпуск «Псковского телеграма Online». Ведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев расскажут об основных событиях предстоящей недели.

Гостями программы станут директор аэропорта Пскова имени княгини Ольги Артём Тарасов и председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Что за новые ремонты начинаются в здании аэропорта? Удалось ли договориться с военными о расчистке взлётной полосы? Появится ли в аэропорту новая техника? Об этом спросим у главного по воздушному сообщению в регионе.

Что за уточнения вносятся в наблюдение и лечение больных ОРВИ, ковидом, как теперь их будут выписывать? Сколько медиков сейчас на больничном? Есть ли уже необходимость разворачивать дополнительные ковид-койки и сколько вызовов в сутки сейчас обрабатывает скорая, поинтересуемся у главы псковского облздрава.

Эфир можно посмотреть на портале Псковского агентства информации, в официальной группе ПАИ в ВК и на YouTube-канале ПАИ. Предыдущие выпуски программы смотрите здесь.