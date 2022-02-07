10 доз детской вакцины «Спутник М» реализованы в Невельском районе

11:09, 07 февраля 2022, ПАИ

На прошлой неделе в Невельский район поступило 10 доз вакцины «Спутник М» для детей от 12 до 17 лет. Все вакцины реализованы, сообщает газета «Невельский вестник».

Напомним, что по состоянию на 5 февраля в Псковской области вакциной «Спутник М» привились 172 подростка. Губернатор Псковской области отметил, что это хорошее решение родителей, так как новый штамм омикрон особенно активно распространяется среди детей и молодежи.