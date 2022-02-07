Более 600 млн направят на оплату труда медиков, консультирующих граждан дистанционно

13:59, 07 февраля 2022, ПАИ

На оплату труда студентов медицинских вузов и колледжей, а также медработников, которые будут дистанционно консультировать пациентов, из резервного фонда правительства выделено 600 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Это позволит дополнительно задействовать не менее 2,5 тысячи специалистов. В результате граждане будут быстрее получать дистанционные консультации. Они будут доступны не только людям, заболевшим коронавирусом, но и пациентам с симптомами пневмонии, ОРВИ и гриппа.

Правительство продолжает реализацию обновленного плана мер по противодействию распространению коронавируса. Это необходимо для повышения доступности медицинских консультаций для тех, кто в них нуждается, и снижения нагрузки на амбулаторное звено, которая сильно выросла в период распространения омикрона.

Напомним, в соответствии с новой редакцией приказа Минздрава России №198н, с 6 февраля гражданам с признаками ОРВИ, гриппа или коронавируса больничный лист на 7 дней оформляется по результатам дистанционной консультации. При сохранении симптомов заболевания по итогам осмотра врача больничный лист может быть продлен еще на 7 дней. При первых симптомах заболевания гражданам рекомендуется обратиться на горячую линию «122» или в кол-центр поликлиники по месту жительства.

Что делать в случае бессимптомного или легкого течения COVID-19 и ОРВИ, читайте здесь.