Порядок выдачи больничных листов после COVID-19 определят в Пскове

09:38, 07 февраля 2022, ПАИ

Порядок выдачи больничных листов после заболевания коронавирусом определят сегодня в Пскове. Об этом заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире программы «Псковский телеграм Online» 7 февраля.

Она уточнила, что в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ Анны Поповой и приказом Минздрава внесены поправки по организации амбулаторно-поликлинической службы. Новшества касаются организации порядка выдачи больничных листов. Период выдачи составит 7 дней. У заболевшего берется ПЦР-тест или экспресс-тест, в случае положительного результата ставится диагноз «коронавирус» и начинается лечение. Спустя 7 дней пациент выписывается, если нет клиники, которая требует продолжения лечения, рассказала Марина Гаращенко.

Она уточнила, что при выписке до истечения 7 дней требуется сдать ПЦР-тест. После этого срока дополнительные исследования проводить не нужно. Спикер добавила, что больничные листы открывать и закрывать можно в электронном виде, без посещения поликлиники.