Что делать в случае бессимптомного или легкого течения COVID-19 и ОРВИ
Министерство здравоохранения РФ подготовило памятку для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции. Документ содержит рекомендации для взрослых и отдельно для детей.
Роспотребнадзор также обновил санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в соответствии с характером заболевания новым штаммом омикрон.
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