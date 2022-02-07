Что делать в случае бессимптомного или легкого течения COVID-19 и ОРВИ

11:48, 07 февраля 2022, ПАИ

Министерство здравоохранения РФ подготовило памятку для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции. Документ содержит рекомендации для взрослых и отдельно для детей.

Роспотребнадзор также обновил санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в соответствии с характером заболевания новым штаммом омикрон.