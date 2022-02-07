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Что делать в случае бессимптомного или легкого течения COVID-19 и ОРВИ

Министерство здравоохранения РФ подготовило памятку для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции. Документ содержит рекомендации для взрослых и отдельно для детей. 

Роспотребнадзор также обновил санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в соответствии с характером заболевания новым штаммом омикрон.

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