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Большая гастрономическая конференция «Вкус без границ» состоится в медиацентре ПАИ

8 февраля в 16:00 в медиацентре Псковского агентства информации состоится большая гастрономическая конференция «Вкус без границ». Участники встречи в формате круглого стола обсудят несколько тем.

Эксперты, в частности, разберут вопросы региональной кухни и местных продуктов от рецептов и производства до создания популярных гастрономических брендов, разберутся в понятии гастрономического туризма через призму уникального позиционирования местной кухни.

Планируется также обсудить современную кухню ресторанов на основе исторических традиций, опыт стран и регионов в развитии гастрономии, продвижение местных продуктов и региональной кухни, уточнить необходимость визуализации продукта и меню как инструментов создания и развития бренда.

В заключение разговора специалисты подробно расскажут о том, как организовать, продвинуть и провести гастрономический фестиваль в регионе с максимальным эффектом.

Среди участников встречи - вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Макс Беляев, глава представительства ФРиО в Йошкар-Оле, создатель и идейный вдохновитель Трактира родной кухни «Теплая речка», совладелец охотхозяйства и базы отдыха «Теплая речка» Иван Антропов, член экспертного совета при Ростуризме (по разработке концепции развития гастрономического туризма в Российской Федерации на период до 2030 г.) Юлия Антропова, заместитель начальника отдела Международного и межрегионального сотрудничества Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области, региональный координатор федерального проекта «Гастрономическая карта России» Мария Булатова, представитель компании «МенюФото» из Санкт-Петербурга Анна Реус.

В онлайн-формате к спикерам присоединятся вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, президент и генеральный директор Международного исполнительного комитета развития и продвижения Black Sea Cuisine (BSC IEC) Владимир Баканов, шеф-повар, вице-президент Ассоциации шеф-поваров Сербии, судья WACS Зоран Велькович. Ожидаются также зарубежные эксперты из Финляндии и стран Балтии.

Модератор встречи - глава представительства Федерации рестораторов и отельеров в Санкт-Петербурге, учредитель и издатель журнала «Ресторановед» Александр Марков.

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