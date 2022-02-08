Светлана Мельничук поддерживает идею дистанционной продажи рецептурных лекарств
Заместитель председателя регионального отделения Союза пенсионеров России Светлана Мельничук поддерживает идею дистанционной продажи рецептурных лекарств.
«В данный момент это было бы удобно. Пользы больше, чем опасений в части неправильного применения лекарства. Думаю, покупать будет именно тот, кто ориентируется. К тому же мы все сейчас стали чуть грамотнее. Надо с этим, как с временной мерой, согласиться», - прокомментировала она инициативу «Единой России» о дистанционной продаже рецептурных препаратов. По ее словам, озвученные предложения также позволят не терять время на визиты к врачам.
Светлана Мельничук отметила, что финансовая и компьютерная грамотность населения постепенно развивается, в том числе людей пенсионного возраста. Региональное отделение Союза пенсионеров России проводит работу в этом направлении. Спикер согласилась, что далеко не все пожилые люди владеют современными технологиями, но в таких случаях помощь смогут оказать дети, внуки. «Наша организация также готова оказать помощь в этом вопросе», - заверила Светлана Мельничук.
Напомним, глава комиссии «Единой России» по здравоохранению Денис Проценко обратился к президенту с просьбой реализовать дистанционные технологии для выписывания рецептов в период сверхнагрузок. Предлагается дать возможность врачам при наличии медицинской карты в бумажном и электронном виде осуществлять дистанционный прием, ставить диагноз и выписывать электронные рецепты, разрешить доставку рецептурных лекарственных препаратов пациентам.
Владимир Путин инициативу поддержал и подчеркнул, что эксперимент с электронными рецептами необходимо развивать.
Ранее свое мнение по данному вопросу озвучила главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.
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