Светлана Мельничук поддерживает идею дистанционной продажи рецептурных лекарств

17:30, 08 февраля 2022, ПАИ

Заместитель председателя регионального отделения Союза пенсионеров России Светлана Мельничук поддерживает идею дистанционной продажи рецептурных лекарств.

«В данный момент это было бы удобно. Пользы больше, чем опасений в части неправильного применения лекарства. Думаю, покупать будет именно тот, кто ориентируется. К тому же мы все сейчас стали чуть грамотнее. Надо с этим, как с временной мерой, согласиться», - прокомментировала она инициативу «Единой России» о дистанционной продаже рецептурных препаратов. По ее словам, озвученные предложения также позволят не терять время на визиты к врачам.

Светлана Мельничук отметила, что финансовая и компьютерная грамотность населения постепенно развивается, в том числе людей пенсионного возраста. Региональное отделение Союза пенсионеров России проводит работу в этом направлении. Спикер согласилась, что далеко не все пожилые люди владеют современными технологиями, но в таких случаях помощь смогут оказать дети, внуки. «Наша организация также готова оказать помощь в этом вопросе», - заверила Светлана Мельничук.

Напомним, глава комиссии «Единой России» по здравоохранению Денис Проценко обратился к президенту с просьбой реализовать дистанционные технологии для выписывания рецептов в период сверхнагрузок. Предлагается дать возможность врачам при наличии медицинской карты в бумажном и электронном виде осуществлять дистанционный прием, ставить диагноз и выписывать электронные рецепты, разрешить доставку рецептурных лекарственных препаратов пациентам.

Владимир Путин инициативу поддержал и подчеркнул, что эксперимент с электронными рецептами необходимо развивать.

Ранее свое мнение по данному вопросу озвучила главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.