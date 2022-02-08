Иван Антропов: В каждом регионе должно быть узнаваемое блюдо

18:13, 08 февраля 2022, ПАИ

В каждом регионе должно быть узнаваемое блюдо, у которого есть патент, рецептура. Об этом заявил глава представительства ФРиО в Йошкар-Оле, создатель и идейный вдохновитель Трактира родной кухни «Теплая речка», совладелец охотхозяйства и базы отдыха «Теплая речка» Иван Антропов на большой гастрономической конференции «Вкус без границ» в медиацентре ПАИ.

Он уточнил, что при наличии патента все мероприятия по продвижению становится легче делать. Патент может дать право проводить гастрофестивали, ездить на другие.

По словам Ивана Антропова, многие считают, что русской кухни в принципе нет. «Мы должны прийти к тому, чтобы нас полюбили», - уверен спикер. Он отметил, что трактир «Теплая речка» открылся в 2015 году, он специализировался на дичи. Иван Антропов пояснил, что Марий Эл - край лесной, богатый, там много рек, озер. «Грибы, ягоды, дичь, продукция вся в избытке. Есть преимущество, есть свои традиции, много рецептурных книг по местной кухне. Только в нашем заведении порядка 80 блюд, которые мы держим в меню», - рассказал создатель трактира.

По его мнению, чтобы о кухне узнали, нужно ее нести в массы. «Мы для себя в качестве одного из каналов продвижения выбрали мощные пиар-акции. Мы гастролирующий ресторан, и когда выезжаем за республику, гости контактируют с нами и получают больший гастрономический кайф, они хотят к нам приехать», - поделился Иван Антропов.

Организаторами мероприятия выступает Центр поддержки экспорта Центра «Мой бизнес».